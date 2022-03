Lancer du poids : Valerie Adams prend sa retraite

C'est une page qui se tourne dans le monde de l'athlétisme. Ce mardi, à l'occasion d'une déclaration effectuée devant la presse et dans des propos rapportés par l'AFP, Valerie Adams a annoncé mettre un terme à sa carrière de sportive de haut niveau. A ce sujet, la principale intéressée a donc ainsi notamment déclaré : "Mon cœur, mon esprit et mon corps ont simplement répondu à la question pour moi, il est donc temps pour moi d'en finir." Aujourd'hui âgée de 37 ans, la Néo-Zélandaise est une véritable légende de sa discipline de prédilection, à savoir le lancer du poids, qu'elle a ainsi eu l'occasion de dominer, de la tête et des épaules, pendant de très nombreuses années, mais également de l'athlétisme en général. On peut, dans un premier temps, s'attarder sur ses performances à l'occasion des Jeux d'été. Adams a pris part à un total de cinq éditions. Si, en 2004 du côté d'Athènes en Grèce, elle avait alors dû se contenter d'une septième place finale, pour les quatre éditions suivantes, elle n'est jamais repartie sans médaille.

Adams est restée invaincue entre 2010 et 2014

Lors de l'édition 2008 de Pékin en Chine, tout comme lors de l'édition 2012 de Londres en Grande-Bretagne, la Néo-Zélandaise s'était alors, à chaque fois, parée d'or. Et si, par la suite, elle n'avait donc pas réussi à réitérer ses performances, cela n'avait pas empêché l'athlète de repartir avec la médaille d'argent de l'édition 2016 des Jeux d'été de Rio de Janeiro au Brésil, puis avec la médaille de bronze de l'édition 2020 des Jeux d'été de Tokyo au Japon, qui s'étaient donc déroulés pas plus tard que l'été dernier. Cette incroyable domination s'est également vue à l'occasion de différentes éditions des championnats du monde d'athlétisme. En effet, la Néo-Zélandaise est quadruple championne du monde, sans oublier quatre autres titres en salle ainsi que trois médailles d'or aux Jeux du Commonwealth. De manière plus générale, Valerie Adams avait alors eu notamment la possibilité de rester invaincue pendant une durée de quatre années, et plus précisément entre 2010 et 2014, soit un total de 56 compétitions internationales d'affilée glanées.