Lancer du marteau : Nouveau record de France pour Tavernier

Quatrième record de France pour Alexandra Tavernier ! Après avoir dépossédé Manuela Montebrun (74,66m) du record de France du lancer du marteau en août 2018 en réussissant 74,78m, puis avoir amélioré sa marque en juin 2019 (74,84m), puis en juillet 2020 (74,94m), l’athlète d’Annecy a encore fait mieux ce mercredi, en dépassant pour la première fois la barre des 75 mètres, pour porter le record à 75,24m, lors du meeting de Kladno, en République tchèque. La médaillée de bronze des championnats du monde 2015 a signé un concours de très haut niveau, avec des jets à 72,76m, 73,27m, 73,68m, 75,24m, 75,12m et 74,71m !

Bientôt la meilleure performance mondiale de l'année ?

« Je suis heureuse, très très heureuse. Ça faisait un bon bout de temps que j’attendais et sur ce meeting, j’ai retrouvé l’esprit des grands championnats, sans autre pression que la compétition : les gens n’attendaient pas une perf. Mais franchement, même mon jet du record n’est pas bon, pas beau, très loin d’être parfait. Je ne fais cette perf que sur la tronche et la volonté parce que techniquement, il est très perfectible. Mais c’est d’autant plus motivant, car je sais que j’ai une très grosse marge, un très gros jet dans les jambes, sans doute à 76m », a affirmé la recordwoman de France au site de la Fédération française d’athlétisme. Sa performance est d’autant plus impressionnante qu’elle a longtemps été incertaine pour ce meeting en raison de douleurs à l’épaule, survenues le week-end dernier lors des championnats de France à Albi, où elle a décroché son sixième titre national. Deuxième meilleure performeuse mondiale de l’année derrière la Biélorusse Hanna Malyshchyk (75,45m), Alexandra Tavernier rêve de réussir la « MPM » d’ici la fin de la saison. Cela signifierait donc un cinquième record de France. A moins d’un an des Jeux Olympiques, voilà un sérieux espoir de médaille côté français !