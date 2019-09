La Russie toujours suspendue, Coe réélu

Réuni en congrès ce mercredi à Doha, deux jours avant le début des championnats du monde (27 septembre – 6 octobre), la Fédération Internationale d’Athlétisme (IAAF) a décidé de confirmer la suspension de la Russie (164 pour, 30 contre), suivant la décision du Conseil de l’IAAF lundi sur la base des recommandations de l’Unité d’Intégrité de l’Athlétisme (AIU).

IAAF Council announces that there has been no change in status of the Russian Athletics Federation (RusAF).



