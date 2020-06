Kevin Mayer s’offre un triathlon à distance

Three athletes

Three different locations

Three events

Who is going to win the #UltimateGardenClash Combined Events Edition – @mayer_decathlon, Niklas Kaul or @maiceluibo? https://t.co/3fTQblU3Rs



— World Athletics (@WorldAthletics) June 7, 2020

"Une très belle expérience !"

Le mois dernier, Renaud Lavillenie, Armand Duplantis et Sam Kendricks s’étaient affrontés lors d’un concours de perche où chacun devait sauter depuis son jardin, crise sanitaire oblige. Et le Français et le Suédois n’avaient pas pu se départager . Dimanche, la Fédération internationale d’athlétisme organisait une nouvelle édition de cet: saut à la perche, lancer de poids et course. Et c’estqui l’a emporté, devant Allemandet l'EstonienLe principe de ce drôle de triathlon était le suivant : pour la perche, il fallait franchir le maximum de barres à 4 mètres en 10 minutes, puis lancer le poids à plus de 12 mètres autant de fois que possible, également en 10 minutes, avant une épreuve de course où les participants devaient effectuer le plus d'aller-retour sur une distance de 20 mètres, pendant 5 minutes. Depuis Montpellier,. Le Tricolore a dominé la perche (17 sauts réussis) et le poids (28 lancers réussis) et s’est incliné de peu à la course (26 allers-retours, contre 27 pour Klaus).. Et finalement, tout s'est très bien passé.. C'était une très belle expérience !", a réagi le vice-champion olympique du décathlon, interrogé par celui qui l’avait devancé à Rio en 2016, l’Américain Ashton Eaton.