Kamworor percuté par une moto et hospitalisé

Kipchoge : "Je lui souhaite de vite se rétablir"

Le coureur kényan Geoffrey Kamworor a été hospitalisé à l’hôpital d’Eldoret, dans l’ouest du pays, et opéré de la jambe droite après avoir été heurté par une moto lors d’un entraînement. ". Je suis tombé et je me suis blessé à la jambe. J’ai aussi été touché à la tête. Il (le conducteur de la moto, ndlr) m’a aidé et m’a emmené à l’hôpital", raconte-t-il au journal Daily Nation.Opéré d’une fracture de la diaphyse tibiale, l’athlète de 27 ans souffrait également du genou et d’une lacération du cuir chevelu. "Je lui souhaite de vite se rétablir", a commenté son partenaire d’entraînement Eliud Kipchoge, champion olympique et recordman du monde du marathon., lorsqu’il s’était imposé à Copenhague en 58 minutes et 1 seconde. Il est également(2014, 2016 et 2018), et(2015 et 2017). Il a aussi remporté(2017 et 2019).Une épreuve new-yorkaise qui devait se dérouler le 1novembre mais qui a été annulée en raison de la crise sanitaire . ", car le virus a perturbé le calendrier sportif. J’ai hâte de pouvoir célébrer un week-end de marathon. Et restez toujours en sécurité", avait-il commenté avant son accident, lors de l’annulation du marathon de New York pour la deuxième fois de l’histoire. On ne sait en revanche pas combien de temps va durer la rééducation de Kamworor, ni quand il pourra courir à nouveau.