Justice : Quatre ans de prison requis contre Diack

Lamine Diack s'en sort finalement plutôt bien. Après avoir vu son procès être reporté cette année de janvier à juin, l'ancien patron de l'athlétisme mondial a reçu ce mercredi un premier élément de réponse sur son avenir. Alors que la Fédération internationale, via son avocat Me Régis Bergonzi, réclamait un total de 41,2 millions d'euros de dommages et intérêts pour les six prévenus et que le Sénégalais encourait jusqu'à 10 ans de prison, le parquet national financier n'a requis ce mercredi que quatre ans de prison et une amende maximale de 500 000 euros contre lui. Pour rappel, Diack, son fils et les quatre autres accusés (à savoir Valentin Balakhnichev, Habib Cissé, Gabriel Dollé et Alexeï Melnikov) sont actuellement en procès à Paris pour avoir notamment retardé des sanctions disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage en échange entre autres de financements à partir de 2011. « Aujourd'hui, le nom de Diack est synonyme de corruption, grâce à lui et son fils, dans tous les coins de la planète », avait déclaré un peu plutôt ce mercredi Me Bergonzi, dans des propos recueillis par L'Equipe.