Justice : Le procès de Lamine Diack renvoyé

Alors qu’il risque dix ans de prison et une lourde amende, Lamine Diack va encore devoir patienter ! Agé de 86 ans, l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (1999-2015) doit être jugé à Paris, ainsi que plusieurs proches dont son fils Papa Massata (absent au procès), pour corruption, blanchiment en bande organisée et abus de confiance. Il aurait été au cœur d’un système de corruption visant à couvrir des cas de dopage d’athlètes russes. Mais le parquet national financier a fait une demande de renvoi en raison de problèmes de procédure. Selon l’AFP, le parquet n’aurait reçu que ce lundi des pièces que les juges d’instruction demandaient au Sénégal depuis 2016, d’où la demande de renvoi. Une demande qui a été acceptée, et le procès aura lieu, au plus tôt, au mois de juin.