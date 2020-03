JO 2020 : Les athlètes américains veulent un report

La natation vendredi, l’athlétisme samedi ! Les deux plus grands sports olympiques du plus grand pays de sport demandent officiellement le report des Jeux Olympiques de Tokyo. Vendredi, la Fédération américaine de natation avait demandé à son Comité national olympique de militer pour un report des JO en 2021, pour cause de pandémie de coronavirus (qui a fait 35 morts au Japon) alors que la cérémonie d’ouverture doit se dérouler dans 124 jours. Samedi matin, la Fédération française de natation a fait la même demande, et cette fois, c’est au tour de la Fédération américaine d’athlétisme d’envoyer le même message, en utilisant parfois les mêmes mots que son homologue de la natation.



Communiqué de la Fédération américaine d'athlétisme :



« La priorité de la Fédération américaine d’athlétisme a toujours été, et sera toujours, la santé et la sécurité de nos athlètes, de nos coaches, de notre staff et de nos bénévoles. Au fur et à mesure que cette pandémie grandit, nous travaillons dur pour rester en contact avec nos dirigeants, parties prenantes et sponsors pour aborder leurs problèmes et maintenir une communication stable dans cet environnement qui change rapidement. Comme vous le savez, les Jeux Olympiques sont dans quelques mois. C’est un moment critique pour nos athlètes pour s’entraîner et faire des compétitions, afin d’être dans la meilleure position possible pour représenter leur pays, l’équipe des Etats-Unis et la Fédération américaine d’athlétisme. Notre but a toujours été d’être excellent durant les Jeux Olympiques, mais pas aux dépens de la sécurité et du bien-être de nos athlètes.



Malheureusement, pendant que nos athlètes de classe mondiale espèrent repousser leurs limites dans leur quête olympique, la probabilité qu’ils puissent s’entraîner dans un environnement sain et adéquat, et montrer l’excellence que l’on attend d’eux, n'appairait pas clairement au milieu de cette crise mondiale. Nos athlètes sont sous pression, dans le stress et l’anxiété, et leur santé mentale et leur bien-être font partie de nos priorités les plus hautes. La vie de chacun a été impactée. C’est pourquoi la Fédération d’athlétisme américaine demande, respectueusement, au Comité olympique et paralympique américain de militer pour le report des Jeux Olympiques de Tokyo. Nous comprenons qu’il n’y a pas de réponse parfaite et que c’est une décision très difficile à prendre, mais cette position permettra au moins à nos athlètes de savoir qu’ils auront une période adéquate pour se préparer physiquement, mentalement et émotionnellement à participer à des Jeux Olympiques sains, et ne plus avoir à se concentrer sur le fait de prendre soin d'eux et leurs familles. »