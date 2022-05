Une semaine après son retour avorté à la compétition à Nairobi (Kenya) où il a été contraint de se retirer en raison de problèmes intestinaux, Lamont Marcell Jacobs (27 ans) a coché une nouvelle date pour marquer son retour sur la piste. Le champion olympique en titre du 100m s’élancera sur la distance reine à l'occasion de la 11eme édition du Meeting de Savone (Italie), prévue le mercredi 18 mai prochain. C’est la grande information à retenir du point presse de Marco Mura, organisateur du Meeting de Savone, qui s’est tenu dans la matinée et lors duquel il a été annoncé que l’athlète italien ne prendra part qu’au 100m, lui qui devait aussi concourir sur le 200m. Celui qui a déchainé les foules à Tokyo a repris l’entrainement jeudi pour se préparer à cette échéance.

Un retour aux affaires sur 100m pour Jacobs

Au Stade Fontanassa, Lamont Marcell Jacobs participera à son premier 100m depuis son sacre olympique acquis le 1er août dernier à Tokyo, avec à la clé un record d’Europe (9’’80). Entretemps, il a décroché en mars le titre mondial en salle sur 60m à Belgrade où il a devancé l'Américain Christian Coleman d'un millième de seconde. Ce rendez-vous à Savone est particulier pour le natif d’El Paso, au Texas. C'est ici, il y a tout juste un an, qu'il a réussi à passer pour la première fois sous la barre des 10 secondes sur 100m (9''95). Les meilleurs performeurs italiens des JO de Tokyo seront à la fête à Savone. Titrés sur le 4x100m avec Jacobs au Japon, Fausto Desalu et Lorenzo Patta seront également présents sur la distance du meeting ligurien, à l’instar du Français Jimmy Vicaut. L’objectif pour Jacobs sera de retrouver des sensations avant de s’envoler pour les Etats-Unis où il doit participer au Meeting d’Eugene le 28 mai dans le cadre de la Ligue de Diamant.