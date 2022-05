Le Britannique Mo Farah compte-t-il poursuivre sa carrière ? A ce sujet, pas plus tard que ce lundi, le principal intéressé s'est tout bonnement montré particulièrement évasif. Il faut dire que le quadruple champion olympique d'athlétisme a plutôt surpris. Et c'est peu de le dire. Lors d'un 10 000 mètres disputé sur route, du côté de Londres, toujours ce lundi, Farah a été battu par un coureur totalement inconnu. Ce dernier se nomme Ellis Cross et est âgé de 25 ans. Il s'est offert une victoire de prestige et a même relégué Mo Farah à quatre secondes. A l'arrivée, le Britannique a signé un temps de 28 minutes et 44 secondes. Un chrono qui est à une minute de son meilleur temps sur ce genre de course. C'est donc après cette fameuse course que la légende a été interrogée sur la suite à donner à sa carrière, alors que se profilent ainsi notamment les championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu lors du mois de juillet prochain, du côté d'Eugene aux Etats-Unis.

"Je ne rajeunis pas, n'est-ce pas ?"

C'est au micro de la BBC, et dans des propos rapportés par l'AFP, qu'il s'est exprimé : "Aujourd'hui, c'était un jour difficile. Ellis a très bien couru pour l'emporter ici. Mais il faut savoir où on en est. A cet instant, je ne sais même pas. Il faut prendre course après course et voir ce que le corps est capable de faire. Je ne rajeunis pas, n'est-ce pas ? J'ai fait de bons blocs d'entraînements, mais cela a été tellement, tellement long, neuf mois, depuis ma dernière course. J'aime ce sport et j'aime ce que je fais. J'ai eu une longue carrière mais il y a beaucoup de jeunes qui percent et c'est agréable de le voir." Âgé aujourd'hui de 39 ans, Mo Farah, médaillé d'or sur 5 000 et 10 000 mètres lors des Jeux d'été de Londres en 2012 puis à ceux de Rio de Janeiro en 2016, n'avait pas réussi à se qualifier pour les derniers Jeux d'été de Tokyo au Japon, qui se sont déroulés pas plus tard que l'été dernier, en raison d'une blessure à un pied.