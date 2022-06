France : Lemaitre se sépare de son entraîneur et met un terme à sa saison

Les galères continuent pour Christophe Lemaitre. Ce mercredi, auprès de l'AFP, le sprinteur français, aujourd'hui âgé de 32 ans, a fait des annonces importantes. L'athlète a décidé de mettre déjà un terme à sa saison 2022 : "Je fais une saison blanche. Ma condition physique ne me permet pas de disputer des compétitions, les blessures se répètent, je ne suis pas en état. Je préfère me "retaper" cet été pour attaquer dans de meilleures conditions la préparation de l'année prochaine." Lors de ce printemps, Lemaitre a été en grande difficulté. Une période déjà bien compliquée et qui faisait suite à un hiver tout aussi compliqué, en salle. Par conséquent, le sprinteur n'était même pas qualifié pour les championnats de France d'athlétisme, qui auront lieu de vendredi à dimanche, du côté de Caen. Depuis le 11 juin dernier, Christophe Lemaitre, décidément pas vraiment épargné par les blessures ces dernières années, souffre, en plus, d'une élongation de l'adducteur droit, contracté à Genève.

Lemaitre veut continuer jusqu'en 2024

Malgré tout cela, le "TGV de Culoz" a bien l'intention de poursuivre sa carrière, au moins, jusqu'aux Jeux d'été 2024 de Paris. C'est certainement dans cette optique qu'il a ainsi également décidé de se séparer de son entraîneur de longue date, du côté d'Aix-les-Bains, à savoir Thierry Tribondeau. "Cette blessure a été le déclencheur. Je suis dans une spirale de mauvaises saisons. Malgré les efforts de Thierry nous n'avons pas réussi à en sortir. Sa vision des choses ne correspond peut-être plus à mes besoins et mes problématiques actuelles", a également confié Lemaitre. Plusieurs pistes s'offrent visiblement au Français concernant son futur lieu d'entraînement, pour la saison prochaine, pour celui qui pourrait bel et bien se retrouver hors de sa Savoie, pour la toute première fois depuis le début de sa carrière. Ces dernières années ont donc été bien compliquées pour Christophe Lemaitre, qui n'a plus fait véritablement parler de lui, au niveau international, depuis sa médaille de bronze remportée aux Jeux d'été 2016 de Rio de Janeiro au Brésil.