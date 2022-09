Frédéric Dagée ne lancera pas jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris. Le spécialiste du lancer du poids, détenteur du record de France de la discipline depuis les championnats de France 2021 à Angers avec 20,75m, a annoncé ce samedi avoir pris la décision de mettre un terme à sa carrière avec effet immédiat. Après avoir manqué les récents championnats d’Europe organisés à Munich pour raisons familiales, le natif de Montargis a mis fin au suspense au travers d’un message partagé sur les réseaux sociaux. « Clap de fin. Il est temps de vous annoncer que j'arrête ma carrière, a confié Frédéric Dagée. L'envie, malgré la passion, s'est effacée avec les années qui passent. » Mettant en avant également « la difficulté que rencontre un lanceur en athlétisme », le lanceur de poids a pris cette décision « malgré les JO de Paris » qui auront lieu dans deux ans.

Dagée prend une autre direction

S’il ne sera plus athlète de haut niveau, Frédéric Dagée entend rester dans le sport mais a fait le choix d’une tout autre discipline. « Mon aventure de sportif se poursuit dans un nouveau sport qui m'a séduit dès la première compétition : les Highland Games », a confié celui qui va donc se reconvertir dans la force athlétique. Mesurant 1,92m pour 120kg, l’intéressé aura l’opportunité de tirer parti de son gabarit. Frédéric Dagée tourne ainsi le dos à l’athlétisme, lui qui a remporté la bagatelle de onze titres de champion de France et détient les records nationaux de toutes les catégories d’âge. Néanmoins, n’ayant jamais été en mesure de lancer plus loin que 20,75m, il n’a jamais été en capacité de se battre au plus haut niveau mondial après avoir été sélectionné à deux reprises en équipe de France lors des championnats d’Europe en salle 2017 puis en plein air en 2018.