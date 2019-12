Florian Rousseau, le sauveur de l'athlétisme français ?

Des sportifs qui deviennent dirigeants dans un autre sport que le leur, cela s'est déjà vu en France, et souvent avec réussite : l'ancien lutteur Ghani Yalouz DTN de l'athlétisme, l'ancien rugbyman Philippe Bernat-Salles président de la Ligue nationale de handball, l'ancien basketteuse Yannick Souvré directrice générale de la Liuge nationale de volley... Ce lundi, la Fédération française d'athlétisme a de nouveau décidé de faire appel à un ancien sportif spécialisé dans une autre discipline : Florian Rousseau (45 ans), ancien triple champion olympique de cyclisme sur piste. Il va devenir "directeur de la haute performance", en vue des Jeux Olympiques de Tokyo, où la France espère briller, au contraire des Mondiaux de Doha en début d'automne où elle n'est rentrée qu'avec deux médailles (grâce à Quentin Bigot et Pascal Martinot-Lagarde).

Le Docteur Serra remplacé

"Dans l'optique d'aborder le plus sereinement possible les Jeux de Tokyo tout en préparant les futures échéances sportives,, rattaché directement à l'organisation générale de la Fédération", dit la FFA dans un communiqué. Rousseau sera le supérieur hiérarchique des trois personnes chargées de la haute performance : Romain Barras, Mehdi Baala et Laurence Bily. Et il devra travailler "en étroite collaboration" avec le DTN Patrice Gergès, a fait savoir le président de la FFA André Giraud à l'AFP. A noter qu'également qu'un nouveau directeur du département médical va être nommé, afin de remplacer le Dr Jean-Michel Serra, actuellement en couple avec la spécialiste du 3000m steple Ophélie Claude-Boxberger, mise en cause dans une affaire abracadabrantesque de dopage à l'EPO (le compagnon de sa mère l'aurait dopée à son insu).