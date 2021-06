Florence : Minima olympiques pour Bedrani et Gilavert, record d'Europe pour Ingebritsen, MPM pour Hassan

💥 Minima World Athletics pour 🇯🇵 Tokyo !

🇫🇷 Djilali Bedrani, 7e du 3000 m steeple en 8'15''87, confirme ses minima, que réalise Louis Gilavert, 9e en 8'19''79 !



🔴 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 de 💎 #FlorenceDL



✨ Duel au sommet sur 1500 m !

🇳🇱 Sifan Hassan l'emporte en 3'53''63 juste devant 🇰🇪 Faith Kipyegon (3'53''91), au terme d'une incroyable dernière ligne droite !



🔴 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 de 💎 #FlorenceDL



🔥 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗱'𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝟱𝟬𝟬𝟬 𝗺 !

🇳🇴 Jakob Ingebrigtsen coupe la ligne d'arrivée en 12'48''45 ! Incroyable démonstration ! Quel finish !



🔴 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 de 💎 #FlorenceDL



Rentrée manquée pour "PML"



🔥 Meilleure perf. mondiale 2021 !

🇯🇲 Omar Mc Leod 🥇 du 110 m haies en 13''01 (-0.1) !



🇫🇷 Wilhem Belocian 3e en 13''31 !



🇫🇷 PML 8e en 14''26 pour son retour de blessure.



▶ REPLAY 💎 #FlorenceDL



Tous deux en lice sur le 3 000m steeple de cette réunion comptant pour la Ligue de Diamant et remporté en 8'08”54 par le Marocain Soufiane El Bakkali, les deux Français ont couru sous les 8”22 fixés par la FFA.Jakob Ingebritsen (20 ans) sera lui aussi présent au Japon. Contrairement aux deux Tricolores, le Norvégien visera l'or. Et comment pourrait-il en être autrement, sachant que le nouveau roi du demi-fond a encore crevé l'écran jeudi soir. Avec un chrono prodigieux de 12'48”45, le petit prodige a non seulement pulvérisé son propre record sur la distance (de trois secondes et demi) et signé la MPM de l'année, mais ilJoshua Cheptegei, pour son premier 5 000m depuis son record du monde du 14 août 2020, a dû se contenter de la 6eme place, loin derrière l'extra-terrestre Ingebritsen.Elle aussi attendue au tournant sur le tartan italien, la Néerlandaise Sifan Hassan n'a pas déçu. La championne du monde de la spécialité et nouvelle recordwoman du monde du 10 000m le temps de 48 heures, arrivée devant la championne olympique kényane Faith Kipyegon,Côté français, les projecteurs étaient également braqués jeudi sur le 110m haies, qui marquait la toute première sortie de la saison en plein air de Pascal Martinot-Lagarde.Le Français blessé à l'ischio-jambier l'hiver dernier ne gardera pas un grand souvenir de sa soirée.(en 14”26) gagnée par le Jamaïcain Omar McLeod en 13”01. L'autre Français au départ Wilhem Belhocian a terminé 3eme en 13”31. La meilleure marque pour le Guadeloupéen depuis le début de la saison.