FFA : Départ annoncé pour le DTN Patrice Gergès

Patrice Gergès, en accord avec André Giraud, quittera son poste de DTN de la Fédération Française d’Athlétisme le 31 décembre 2020

👉 https://t.co/Ogp1Gk1xvl pic.twitter.com/6eIoLytHCi



— FFA (@FFAthletisme) December 8, 2020

Gergès partira à la fin de l’année

L’entente n’était plus au beau fixe, le divorce est désormais consommé. Quelques jours après la réélection d’André Giraud au poste de président de la Fédération Française d’athlétisme (FFA), Patrice Gergès a confirmé son départ du poste de Directeur Technique National, qu’il occupait depuis 2017. Une décision que la FFA a confirmé par l’intermédiaire d’un communiqué qui la présente comme étant « d’un commun accord » et dans une ambiance « sereine ». « C'est une décision prise quasiment d'un commun accord. Nous avons un point de désaccord sur la gestion de la haute performance, a déclaré André Giraud dans ce communiqué. Pour moi, un DTN aujourd'hui ne peut plus s'occuper de l'élite. Il a trop de choses à faire. » Un départ qui intervient un an après des championnats du monde à Doha manqués avec seulement deux médailles et des dissensions internes.Si le départ de Patrice Gergès est désormais officiel, il ne sera pleinement effectif qu’à compter du 1er janvier prochain. A cette date, le président de la FFA aura la charge de nommer un intérimaire qui devrait être un des quatre adjoints actuellement en place, Philippe Leynier, Anne Barrois, Olivier Gui ou Cécile Veyrier. « J'avais l'intention de mettre fin à notre collaboration. J'avais été recruté en 2017 sur un autre profil que celui qu'André Giraud compte mettre en place, rappelle Patrice Gergès dans le communiqué de la FFA. Nos rapports ont été compliqués depuis Doha, mais on a réussi à bien travailler dans l'intérêt de l'athlétisme. » Si André Giraud a assuré pendant la campagne en vue de sa réélection qu’il n’avait pas de candidat déjà désigné pour le poste ô combien important de DTN, ce dernier compte auditionner les potentiels candidats avant de prendre une décision.