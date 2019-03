Euro (indoor)-Pentathlon: Ndama en avance sur son record

Elle est l'une des 3 Françaises à figurer sur les podiums virtuels de ces Championnats d'Europe de Glasgow - avec Yoann Rapinier au triple saut (2e) et Pascal Martinot-Lagarde (2e) - et Solène Ndama (20 ans), n°1 des bilans mondiaux depuis ses 4 672 points des Championnats de France, assume ce statut après 3 épreuves du pentathlon ce vendredi. Si elle est logiquement dominée par la Britannique Katarina Johnson-Thompson (2 989 points contre 2 871 pour la Tricolore), championne du monde de la spécialité et capable d'écrabouiller sa meilleure marque au poids, la Bordelaise possède 44 points d'avance sur son total référence, avant les 2 épreuves du soir. En détail, Ndama signe 8"09 sur 60m haies - elle doublera samedi et dimanche sur l'individuel - avant d'améliorer par 2 fois son record à la hauteur qu'elle porte à 1,78m ; le frisson enfin au poids, où elle aura attendu son dernier jet pour se contenter de 14,23m.

Solene Ndama began her pentathlon campaign with a championship best of 8.09 in the 60m hurdles.



She is also due to contest the individual 60m hurdles at #Glasgow2019! pic.twitter.com/1P4HdluytI — European Athletics (@EuroAthletics) 1 mars 2019

Et si cette première journée de compétition avait débuté par un forfait de Jean-Pierre Bertrand (pubis) sur un premier essai mordu à la longueur, la satisfaction est de mise dans le clan français avec 10 autres concurrents capables de décrocher leur qualification. A commencer par la qualification pour les demi-finales du 800m de la double vice-championne d'Europe Rénelle Lamotte, 3e de sa série en 2'03"54. Sur 3 000m, ça sourit pour les 3 engagés Djilali Bedrani et Yoann Kowal, qualifiés à la place, mais aussi Jimmy Gressier qu'un nouveau record de France espoirs (7'51"45) qualifie au chrono. Cela passe aussi pour Simon Denissel sur 1 500m (3'43"79) et le jeune Fabrisio Saidy (19 ans) en demi-finales du 400m.

Un bond à 14,10m (6e) de Roguy Diallo lui permet de passer le cap des qualifications du triple saut. Brossier, Sananes et Raharolahy : elles seront 3 en demi-finales du 400m, dont une Amandine Brossier victorieuse de sa série (53"40).