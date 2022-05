Etats-Unis : Knighton devient le quatrième homme le plus rapide de l'histoire sur 200 mètres

OH MY GOODNESS 😱

🥇 @ErriyonK | 19.49

🥈 Fahnbulleh | 19.92

🥉 @camel_dorian | 20.00



We just witnessed the fourth fastest time in world history by Knighton. Camel drops a huge PR with a time of 20.00 to become the fourth fastest in LSU history!#GeauxTigers pic.twitter.com/AE4QmTYbTN



Quatrième sur la distance aux Jeux d'été de Tokyo

Il écrit l'histoire. Ce samedi, du côté de Bâton Rouge en Louisiane, dans le cadre du meeting organisé par LSU, l'université locale, le jeune athlète américain Erriyon Knighton, aujourd'hui âgé de seulement 18 ans, depuis le 29 janvier dernier, et originaire de l'Etat de la Floride, est devenu le quatrième meilleur performeur de l'histoire sur la distance du 200 mètres, après avoir couru dans un temps de 19"49 (+1,4 m/s).Sur cette même course, ce samedi, le deuxième arrive bien loin. Joseph Fahnbulleh a couru en 19"92 alors que Dorian Camel, arrivé en troisième position, a établi un temps de 20"00.Cette quatrième meilleure performance mondiale de l'histoire correspond également au tout nouveau record du monde chez les juniors, ainsi qu'à la meilleure performance mondiale de l'année. C'est lors de l'année 2021 que Knighton, qui mesure 1,91 mètres pour 77kg, a commencé à faire véritablement parler de lui. En effet,. Quelques semaines avant ce prestigieux événement, et plus précisément du côté d'Eugene, à l'occasion des sélections américaines, Knighton avait alors également établi son tout nouveau record personnel sur cette même distance, avec un temps de 19"84. Ce jeune prodige, qui avait, dans un premier temps, opté pour le football américain au lycée, n'en finit décidément plus d'impressionner sur la piste. A la mi-avril, cette fois sur la distance du 100 mètres, Erriyon Knighton avait alors réussi un chrono de 10"04.