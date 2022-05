Etats-Unis : Coleman a effectué son retour sur 100 mètres

Le voilà de retour sur la distance reine. Ce dimanche, du côté de Tokyo, le sprinteur américain Christian Coleman, aujourd'hui âgé de 26 ans et champion du monde en titre de la distance, a disputé son tout premier 100 mètres depuis son retour de suspension. Un retour sur la pointe des pieds, pour celui qui a signé un temps de 10.09, tout en remportant sa course. Quant à sa suspension, elle a duré un total de 18 mois, en raison de manquements liés à ses obligations de localisation. Ce qui lui avait fait rater la dernière édition des Jeux d'été, qui s'est déroulée l'été dernier, du côté de Tokyo au Japon. Ce dimanche, l'Américain a devancé le Japonais Yuki Koike (10.22) et l'Australien Rohan Browning (10.23).

Coleman avait été battu en mars par Jacobs aux Mondiaux indoor

A titre de comparaison, la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance est actuellement détenue par le Kényan Ferdinand Omanyala, depuis seulement ce samedi, dans un temps de 9.85. Un chrono établi du côté de Nairobi. De son côté, à l'issue de sa course, Coleman s'est exprimé, dans des propos rapportés par l'AFP : "Je me suis senti très bien. Je suis excité d'avoir ouvert ma saison avec un chrono correct. C'est quelque chose sur lequel je peux construire. J'avais beaucoup d'attente par rapport à cette course." Son véritable retour à la compétition avait eu lieu lors du mois de janvier dernier. Et plus précisément à l'occasion de la saison hivernale, qui s'est déroulée en salle. Lors du mois de mars dernier, Coleman s'était alors incliné lors de la finale de la distance du 60 mètres, à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme en salle, du côté de Belgrade en Serbie, battu par l'Italien Marcell Jacobs, qui n'est autre que le champion olympique en titre sur la distance du 100 mètres.