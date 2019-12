Dopage : L'échantillon B confirme le contrôle positif de Claude-Boxberger, une plainte déposée devant la justice

INFO FRANCE BLEU - Affaire Claude-Boxberger : l'échantillon B confirme le dopage à l'EPO via @bleubelfort https://t.co/rK0w6fN9RM

Claude-Boxberger va pouvoir préparer sa défense

L’échantillon B n’a pas permis d’inverser la tendance. Contrôlée positive à l’EPO le 18 septembre dernier, Ophélie Claude-Boxberger a appris que la contre-analyse a confirmé le résultat issu de l’analyse de l’échantillon A, selon une information dévoilée par France Bleu Belfort Montbéliard. Un résultat qui confirme donc que le produit dopant a été retrouvé dans le corps de la native de Montbéliard et qui a provoqué une réaction immédiate de sa part. En effet, Ophélie Claude-Boxberger a immédiatement porté plainte contre X pour « atteinte à l’intégrité physique par administration de substances nuisibles ». Une plainte qui fait suite aux déclarations d’Alain Flaccus à l’occasion de sa garde à vue.Cette plainte va, en effet, autoriser l’avocat d’Ophélie Claude-Boxberger à accéder au dossier dans cette affaire. Ce dernier pourra ainsi accéder au procès-verbal émis suite à l’audition de son ancien assistant et compagnon de sa mère, qui a avoué à cette occasion avoir injecté lui-même l’EPO à l’athlète lors d’un massage. Un geste qu’elle a ensuite attribué à une forme de jalousie de l’intéressé à la suite des révélations concernant sa relation avec Jean-Michel Serra, médecin auprès de la Fédération Française d’athlétisme. Les informations contenues dans ce procès-verbal permettront à Ophélie Claude-Boxberger de présenter auprès de l’AFLD un dossier solide pour se défendre de tout dopage volontaire, l’objectif étant d’être blanchie de toute accusation et reprendre sa carrière.