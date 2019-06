Diamond League-Stanford: Coleman et Semenya en forme

Le meeting de Stanford (et non d'Eugene, exceptionnellement cette année) a donné lieu à de belles performances dimanche pour la septième étape de Diamond League, à commencer par un 100m enlevé en 9"81 par Christian Coleman pour une nouvelle MPM, devant Justin Gatlin en 9"87 (-0,1 m/s).

Caster Semenya, qui a pu à nouveau participer au 800m de manière "super provisoire", s'est également imposée en 1'55"70.

On note aussi la course canon de Rai Benjamin au 400m haies, 47"16, soit la MPM et aussi le neuvième chrono de tous les temps !