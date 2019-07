Diamond League-Paris: un plateau relevé

Le 24 août prochain, le gratin de l'athlétisme mondial se donne rendez-vous à Charléty pour le meeting Diamond League de Paris. Parmi les Français, Kevin Mayer sera là tout comme Renaud Lavillenie à la perche et Christophe Lemaitre sur 200m.

Le recordman du monde du décathlon sera aligné sur une épreuve combinée, mêlant saut en longueur, 110m haies et poids, comme il a l'habitude de le faire. Les têtes d'affiche tricolores auront fort à faire pour briller à domicile. En effet, le champion du monde de la perche devra faire face à Sam Kendricks qui a sauté 5m92 cette année, et qui avait gagné l'an dernier à Charléty. Pour le demi-tour de piste, Christophe Lemaitre fera face à Noah Lyles, 19"50 cette saison - 4e meilleure performance de l'histoire - et Ramil Guliyev, champion du monde en titre et vainqueur l'an dernier sur la piste parisienne.

Du côté des femmes, Melina Robert-Michon sera opposée à la Croate Sandra Perkovic, qui l'avait privée du titre olympique à Rio. Tandis qu'au triple saut, les deux athlètes qui dominent la discipline, la Vénézuélienne Yulimar Rojas (championne du monde en titre) et la Colombienne Caterine Ibarguen (double championne du monde et championne olympique) sont attendues à Paris. Elles ont déjà fait parler la poudre cet été, avec des meilleures performances respectives à 15,06 m et 14,89 m. Un casting de haut niveau, pour une des dernières répétitions générales avant les championnats du monde de Doha du 27 septembre au 6 octobre.