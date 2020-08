Diamond League - Monaco : RM pour Cheptegei, les six mètres pour Duplantis

La piste du stade Louis-II est traditionnellement rapide, mais on ne s'attendait pas à pareil feu d'artifice pour le grand retour de la Diamond League, vendredi soir à Monaco. Alors qu'on imaginait surtout les athlètes en simple reprise de rythme, le meeting de la Principauté a tout simplement été le théâtre d'un record du monde ! Sur 5 000 m, l'Ougandais Joshua Cheptegei s'est ainsi imposé en 12'35"36, détrônant son compatriote Kenenisa Bekele qui tenait ses 12'37"35 depuis plus de quinze ans (le 31 mai 2004).



"Monaco est un endroit spécial, un de ceux où on peut battre le record du monde, confirme le héros de la soirée (sur le site de la Diamond League). C'était difficile de rester motivé cette année, avec tant de monde qui restait à la maison, mais il le fallait. J'ai eu le bon staff avec moi, le bon coach. Je suis habituellement basé en Europe, mais d'être en Ouganda avec ma famille, c'était vraiment super. A coup sûr, je célébrerai ce record du monde quand je rentrerai à la maison."



A la perche, Armand Duplantis a longtemps paru agacé par ses tentatives, mais il a passé les six mètres à son troisième essai à cette barre. Le Suédois, recordman du monde depuis cette année (à 6,17 m puis 6,18 m), s'est ensuite raté trois fois à 6,15 mais a finalement paru satisfait de cette rentrée. Enfin, Noah Lyles et Karsten Warholm n'ont pas fait le voyage pour rien non plus. Tous les deux au couloir 7, ils ont respectivement survolé le 200 m en 19"76 et le 400 m haies en 47"10 (meilleures performances de l'année). A noter que Noah Lyles, qui s'est imposé devant son frère Josephus (20"30), a levé le poing avant le départ de la course, en soutien au mouvement Black Lives Matter.