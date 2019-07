Diamond League-Monaco: Les Lavillenie s'arrêtent au même point

Valentin Lavillenie a réussi son record en carrière vendredi à Monaco (neuvième étape de la saison de Diamond League), en passant 5,82m à la perche. Comme son frère Renaud, qui termine cinquième et Valentin septième au jeu des essais. Piotr Lisek a vampirisé le concours, MPM de l'année à 6,02m devant Armand Duplantis, Thiago Braz (5,92m), Pawel Wojciechoski (5,87m) et Sam Kendricks à égalité avec les Lavillenie.

Kevin Mayer s'est aligné au javelot et termine logiquement huitième et dernier à 67,52m (record personnel à 71,90m), Andreas Hoffmann l'emportant à 87,84m. Deux autres MPM ont été réalisées, Sydney McLaughlin au 400m haies (53"32) et Soufiane El Bakkali au 3 000m steeple (8'04"82).

Enfin, un record du monde a été battu sur le mile féminin, la Néerlandaise Sifan Hassan (4'12"33) dépoussiérant la marque de Svetlana Masterkova (4'12"56) qui datait de 1996.