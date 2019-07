Diamond League-Londres: Warholm améliore son record d'Europe

Karsten Warholm a profité du meeting Diamond League de Londres pour améliorer son record d'Europe du 400 mètres haies. Un peu plus d'un mois après avoir dépossédé Stéphane Diagana de la meilleure marque continentale, le Norvégien a cette bouclé son tour de piste en 47''12, signant au passage la meilleure performance mondiale de l'année.

A noter aussi le joli chrono de Danielle Williams sur le 100 mètres haies (12"32, record de Jamaïque), et les 17,53m de Pedro Pablo Pichardo au triple saut.

