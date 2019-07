Diamond League-Londres: Belocian 2e sur 110 m haies, Martinot-Lagarde 4e

Bonne performance d’ensemble ce dimanche pour les deux hurdleurs français au meeting Diamond League de Londres. Surtout pour Wilhem Belocian.

Le Guadeloupéen, 2e derrière le Chinois Wenjun Xie - tous deux avec un chrono de 13’’28 - s’est approché à trois centièmes de son record personnel. Avoir battu le champion du monde et olympique en titre de la discipline, le Jamaïcain Omar McLeod (13’’32), 3e, est également une vraie satisfaction pour l’athlète de 24 ans.

It's another victory for China!



The non #DiamondLeague men's 110m Hurdles ends in an incredible win for Wenjun Xie, just edging out Wilhem Belocian and @Warrior_omz with 13.28!#LondonDL pic.twitter.com/M9QWXfVpBp