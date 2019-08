Diamond League: les finales à Zurich en 2020 et 2021

Les finales de la Ligue de Diamant auront lieu lors d’une unique soirée à Zurich pour les saisons 2020 et 2021, a annoncé la Fédération Internationale d’Athlétisme (IAAF) dans un communiqué ce lundi.

Cette volonté de l’IAAF d’organiser les finales lors d’une seule et même soirée en un lieu unique était connue depuis mars dernier, alors que cette dernière étape de la compétition se déroulait en deux temps à Zurich et Bruxelles depuis l’instauration de la compétition en 2010. Les travaux de rénovation du stade Roi-Baudouin dans les deux ans à venir, ainsi que le prestige du meeting de Zürich, ont fait pencher la balance vers la ville suisse.

Ces décisions s’inscrivent dans une volonté de réformes de la Ligue de Diamant, afin de la rendre plus lisible et attractive. Les épreuves seront au nombre de 24 (12 pour les hommes, 12 pour les femmes) contre 32 actuellement. De 14, le nombre de meetings sera ramené à 12, plus la finale avec une compétition par semaine qui accueillera 12 des 24 disciplines du programme (6 pour les femmes, 6 pour les hommes).