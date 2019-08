Déçue par Nike, Felix change de sponsor

Allyson Felix et Nike, c'est terminé.

La sextuple championne olympique, forte de sa propre expérience de jeune maman, avait récemment vivement critiqué la marque américaine, notamment pour sa gestion des athlètes enceintes : "Malgré toutes mes victoires, Nike voulait me payer 70% de moins qu’avant", avait-elle déclaré au New York Times en mai dernier. C'est désormais avec Athena qu'Allyson Felix va se présenter sur les pistes d'athlétisme. "La façon dont ils me sponsorisent est incroyable. Ils s'intéressent à moi dans mon entièreté - une athlète, une maman, une militante. Être soutenue de cette façon, c'est génial", a-t-elle indiqué dans People magazine. Aucun montant n'a été dévoilé, mais l'athlète sera couverte à 100% en cas de nouvelle grossesse.

Pour son retour à la compétition après 13 mois d'arrêt, la native de Los Angeles a terminé 6e de la finale du 400m des championnats des Etats-Unis à De Moines. Insuffisant pour être sélectionnée sur la distance pour les Mondiaux de Doha (27 sept.-6 oct.), mais elle est en revanche éligible pour le relais 4x400m. Son prochain objectif reste de se qualifier pour ses 5e Jeux Olympiques, à Tokyo en 2020.

Thank you for believing in me. For supporting me. For standing with me. For standing for something. #powerofshe https://t.co/77DmFDK4Oo