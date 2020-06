Kevin Mayer et Bertrand Valcin, c’est la fin ! Le recordman du monde du décathlon et l’entraîneur qui était à ses côtés depuis 2008 à son arrivée au CREPS de Montpellier se sont séparés. Une décision qui serait venue de la part de l’athlète de 28 ans, qui l’aurait annoncé à son coach ce dimanche. Pour l’instant, le champion du monde 2017 n’a pas prévu de remplacer Bertrand Valcin par un coach en particulier, mais il va solliciter des entraîneurs spécialisés dans chaque discipline, comme il le fait parfois avec Philippe d’Encausse pour le saut à la perche ou Serge Sebié pour le lancer du disque. L’Equipe indique que les liens entre Mayer et Valcin s’étaient un peu distendus ces derniers temps car le recordman du monde du décathlon est en recherche constante de progrès en matière d’entraînement, de programmation et de tout ce qui entoure la performance.

Objectif Tokyo

Privé d’un titre mondial qui lui tendait les bras l’an passé à Doha en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Kevin Mayer avait tout mis en œuvre depuis l’automne pour retrouver une condition physique parfaite en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. Le report d’un an en raison de la pandémie de coronavirus lui aura au moins permis de revenir en forme. Avec cette nouvelle formule d’entraînement, il va pouvoir poursuivre le travail entamé par Valcin, avec en vue, ce décathlon de Tokyo dont il sera le grand favori.