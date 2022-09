Décastar : Victor s'adjuge le décathlon, une égalité rare lors de l'heptathlon

🤩 INCROYABLE !

Ivona DADIC 🇦🇹 et

Emma OOSTERWEGEL 🇳🇱



remportent l’heptathlon du #decastar2022 ex-æquo, avec un total de 6233 points chacune ! 🤝



Bravo à toutes les deux 🏻 pic.twitter.com/pRY3QOPuj9



— Décastar (@decastar_off) September 18, 2022

Dadic et Oosterwegel ont fini à égalité

Lindon Victor termine joyeusement un été chargé. Le natif de la Grenade, cinquième lors des championnats du monde remportés par Kévin Mayer puis médaillé d’or à l’occasion des Jeux du Commonwealth, a remporté le Décastar, traditionnel rendez-vous des épreuves combinées organisé à Talence. Déjà en tête à l’issue des cinq premières épreuves disputées ce samedi avec 4438 points, Lindon Victor ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Avec 14’’70 sur le 110m haies, 51,00m au disque, 4,80m à la perche puis 666,01m au javelot, le Grenadin a abordé le 1500m avec une belle marge sur ses rivaux. Bouclant la distance en 4’43’’74, Lindon Victor a atteint le total de 8550 points soit la septième meilleure performance de l’année, battant ainsi son record personnel mais également son record national. L’Allemand Manuel Eitel (8193 points) et l’Estonien Risto Lillemets (8149 points) complètent le podium. Côté Français, Makenson Gletty prend la quatrième place avec un nouveau record personnel (8141 points).L’heptathlon, quant à lui, a connu un dénouement inattendu et surprenant. En effet, l’épreuve a tourné au duel entre la médaillée de bronze à l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo Emma Oosterwegel et la vice-championne du monde en salle du pentathlon en 2018 Ivona Dadic. Si l’Autrichienne a pris un bel avantage à l’issue de la hauteur ce samedi, son trou d’air à l’occasion de l’avant-dernière épreuve, le javelot, a relancé la Néerlandaise avec un écart de seulement neuf points au départ du 800m. Alors qu’Ivona Dadic a bouclé la distance en 2’11’’12, Emma Oosterwegel a suivi en 2’11’’78. Une différence de 66 centièmes de seconde qui, selon la « table hongroise » équivaut à… neuf points. Avec 6233 points, l’Autrichienne et la Néerlandaise ont conclu cet heptathlon à égalité et se partagent la victoire. La Suédoise Bianca Salming complète le podium avec 6028 points. Pour ce qui est des Tricolores, Anaelle Nyabeu Djapa a pris la neuvième place (5608 points) devant sa compatriote Célia Perron (5583 points).