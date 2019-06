Décastar: Mayer se limite à six épreuves

Un an après y avoir signé son record du monde du décathlon (9126 points), Kevin Mayer est de retour à Talence ce week-end dans le cadre du Décastar. Pas question néanmoins d’y repousser encore ses limites.

Diminué physiquement et en pleine préparation des Mondiaux de Doha (du 27 septembre au 6 octobre), l’athlète français avait prévenu avant de se rendre en Gironde qu’il ne disputerait sans doute pas l’intégralité des épreuves.

Auteur d’un 100m en 10"60, mesuré à 7,55m à la longueur et crédité d’un jet de 15,56m au poids, l’intéressé a fait l’impasse ce samedi sur la hauteur et le 400m.

"Ce serait bête de se faire mal ici et de ne pas faire les Championnats du monde, dixit Kevin Mayer pour justifier sa décision. Je suis en pleine préparation et en plein entraînement et je n’arrive pas à m’exprimer sans douleurs…"

Et de préciser qu’il s’attaquera dimanche au 110m haies, au disque et à la perche. Renonçant par ailleurs au javelot et au 1500m.