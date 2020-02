Coronavirus : Le semi-marathon de Paris annulé

Les 44000 inscrits pour le semi-marathon de Paris venus retirer leur dossard ce samedi à la Grande Halle de La Villette peuvent rentrer chez eux : le semi-marathon 2020 n’aura pas lieu. En raison de l’épidémie de coronavirus, qui touche désormais 73 personnes en France et en a tué deux, la course a été annulée, a annoncé ce samedi après-midi le ministre de la Santé Olivier Véran lors de sa conférence de presse quotidienne. Le départ du semi-marathon devait être donné dimanche à 9h devant la gare d'Austerlitz et l'arrivée devait être jugée devant la Bibliothèque François Mitterrand. C'est l'Érythréen Hizkel Tewelde qui s'était imposé en 1h04'20 l'an passé chez les hommes, et la Kényane Nancy Kiprop en 1h09'12 chez les femmes. Par ailleurs, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes, en milieu confiné, sont interdits.