Championnats du Monde U20 : Sasha Zhoya améliore son record du monde

🥇 L’OR ET LE RECORD !

🇫🇷 Sasha Zhoya est sacré CHAMPION DU MONDE juniors du 110 m haies en 12’’72 (+1.0m/s) !



🤯 Il explose de 21 centièmes le RECORD DU MONDE U20, qu’il avait déjà porté à 12’’93 hier en demi-finales !



📢 #WorldAthleticsU20 #Nairobi2021



Sasha Zhoya a réalisé une performance incroyable aux championnats du monde U20 d'athlétisme. A Nairobi, le Français a été sacré champion du monde du 110 m haies. Pour devancer le Jamaïcain Vashaun Vascianna et le Polonais Jakub Szymanski et décrocher la médaille d'or mondiale, il a battu le record du monde de sa catégorie d'âge.En moins de 24 heures, Sasha Zhoya a battu le record du monde U20 du 110 m haies à deux reprises.Cette incroyable performance lui permet de confirmer son énorme potentiel.. Avant de performer à Nairobi, le hurdler de 19 ans a déjà battu plusieurs records du monde : 60 m haies, 110 m haies et saut à la perche en cadets et le 60 m haies chez les juniors. A cette collection, Sasha Zhoya a désormais ajouté le record du monde du 110 m haies U20. Il y est parvenu de manière autoritaire et confirme qu'il faudra compter sur lui à l'avenir.Il n'était pas le seul Français qualifié pour cette finale. Erwann Cinna a pris la cinquième place en battant son record personnel avec un chrono de 13’’50.: L'or en 110 m haies avec Sasha Zhoya, l'or en saut en longueur hommes grâce à Erwan Konaté, Elise Russis a décroché l'argent au saut à la perche femmes, Maële Biré-Heslouis a pris la deuxième place du 10 000 m marche femmes et Jean Baptiste Bruxelle est monté sur la troisième marche du podium du lancer de marteau hommes.