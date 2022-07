Championnats du monde : L'édition 2025 se déroulera à Tokyo

To Tokyo we go! ✌️ 🎌

The World Athletics Council confirms the #WorldAthleticsChamps 2025 will take place in Tokyo, Japan.



📰 https://t.co/0IGiYUCy7v



— World Athletics (@WorldAthletics) July 14, 2022

Les Mondiaux 2023 se dérouleront à Budapest

Les championnats du monde d'athlétisme sont fixés. Ce jeudi soir, via son compte Twitter officiel, World Athetics, soit la Fédération internationale d'athlétisme, a indiqué que son Conseil a choisi la ville de Tokyo au Japon comme ville hôte de l'édition 2025 des Mondiaux de la spécialité. Soit quatre ans après les Jeux Olympiques. Via son communiqué qui officialise cette nouvelle, l'instance mondiale écrit ainsi notamment : "d'assister aux Jeux Olympiques de Tokyo en raison des restrictions liées à la pandémie."Parmi les autres villes susceptibles d'accueillir ce même événement lors de cette fameuse année 2025, on retrouvait alors Singapour, Nairobi ou bien encore la Silésie en Pologne. Cette décision a donc été prise par le conseil de la Fédération internationale, qui s'est réuni ce mercredi mais également ce jeudi,, dans l'Etat de l'Oregon aux Etats-Unis. Une édition repoussée d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Quant à l'édition 2023 de ces mêmes championnats du monde d'athlétisme, elle aura alors lieu en Hongrie, et plus précisément du côté de Budapest.