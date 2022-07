Championnats du monde : Finale pour Belhadj (3000m steeple), Chevrier et Chapelle (perche)

Trois sur trois pour les Français. Dans la nuit de vendredi à samedi, du côté d'Eugene dans l'Etat de l'Oregon aux Etats-Unis, pour les championnats du monde d'athlétisme, trois Tricolores étaient en lice et tous se sont qualifiés pour la finale de leur spécialité respective. Chez les hommes, dans l'épreuve du 3000 mètres steeple, c'est Mehdi Belhadj qui a réussi à obtenir son fameux précieux sésame. Le fondeur (27 ans) dispute sa première grande compétition internationale. Dans sa série, le Français a terminé quatrième, dans un temps de 8:20.47. Un temps qui lui permet donc d'aller plus loin, puisqu'il doit sa place en finale au repêchage au temps, dans la mesure où seuls les trois premiers de chaque série se qualifiaient alors directement et automatiquement pour la finale. Dans une série où le Tricolore a ainsi notamment été devancé par un certain Ethiopien Lamecha Girma, qui n'est autre que le vice-champion olympique de la spécialité.

Chevrier a bataillé, pas Chapelle

Et ce vendredi, ce dernier a signé un temps de 8:19.64. En ce qui concerne la finale, elle se déroulera dans la nuit de lundi à mardi, à 4h20 heure française, soit 19h20 heure locale lundi soir. Tous les favoris seront de la partie, outre Girma. En effet, on retrouvera alors également le Marocain Soufiane El Bakkali, le Kényan Conseslus Kipruto sans oublier l'Américain Evan Jager. Chez les dames, dans l'épreuve de la perche, Margot Chevrier mais également Ninon Chapelle en ont donc également fait de même, puisque toutes les deux ont franchi la barre fixée à 4,50 mètres. Chevrier (22 ans) n'y est toutefois parvenue qu'au troisième et dernier essai. De son côté, Chapelle (27 ans) a réussi au premier essai, que ce soit la barre fixée à 4,35 mètres mais donc également celle à 4,50 mètres. La finale, qui rassemblera un total de douze perchistes, se déroulera ce dimanche soir, soit à 2h25 dans la nuit de dimanche à lundi heure française.