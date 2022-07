Championnats du monde : Felix fait ses adieux avec une 19eme médaille

Elle sort par la grande porte. Ce vendredi, à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme, qui se déroulent du côté d'Eugene dans l'Etat de l'Oregon aux Etats-Unis, Allyson Felix, aujourd'hui âgée de 36 ans, est officiellement partie à la retraite, après un total de 20 années de carrière, auréolée d'une 19eme médaille dans des mondiaux. Ce qui constitue évidemment un record. En effet, la légende américaine a décroché le bronze, en finale du relais 4X400 mètres mixte américain, derrière la République dominicaine ainsi que les Pays-Bas, pour son tout dernier tour de piste qu'elle a effectué en étant lancée en tête, en tant que deuxième relayeuse. Le tout sous les acclamations du public local, qui avait pris place dans le Hayward Field. A la fin de son relais, les Etats-Unis n'étaient malgré tout plus devant, mais ils finissent donc sur le podium.

Kerley frappe un grand coup

A l'issue de sa course, et dans des propos rapportés par l'AFP, Felix a ainsi notamment déclaré : "C'était très particulier de pouvoir courir devant le public américain pour ma dernière course. Ma fille était en tribunes. C'est une soirée que je vais garder dans mon cœur." En tout, l'athlète compte pas moins de treize médailles d'or parmi ses 19 médailles à des Mondiaux. Sans oublier onze médailles olympiques, dont un total de sept titres, acquis entre l'édition 2004 des Jeux Olympiques d'été d'Athènes en Grèce et l'édition 2020 des Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon, qui s'est déroulée pas plus tard que l'été dernier. Dans les autres disciplines du jour, dans les séries du 100 mètres messieurs, l'Américain Fred Kerley a frappé un grand coup, avec un temps de 9.79, à seulement trois centièmes de sa meilleure performance mondiale de la saison. De son côté, le champion olympique en titre, à savoir l'Italien Marcell Jacobs, s'est aussi qualifié pour les demi-finales, avec son meilleur chrono de la saison (10.04).