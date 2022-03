Championnats du monde en salle : Kevin Mayer jette l'éponge

Kevin Mayer a fait son choix. Alors que Renaud Lavillenie a préféré jeter l’éponge en vue des Mondiaux indoor de Belgrade, le recordman du monde du décathlon a imité le perchiste et confirmé qu’il ne fera pas le déplacement en Serbie. Le natif d’Argenteuil a justifié sa décision par une douleur persistante au tendon d’Achille, alors qu’il était pressenti pour participer à l’heptathlon de ces Mondiaux. Une douleur qui perturbe le quotidien de la tête d’affiche de l’athlétisme français depuis le mois de septembre dernier et sa deuxième dose du vaccin contre le coronavirus. Toutefois, Kevin Mayer a insisté sur le fait qu’il n’a « aucun commentaire sur le vaccin à faire » au moment de se présenter face à la presse en marge du Meeting indoor de Paris, organisé ce dimanche à l’Accor Arena de Bercy. Assurant avoir « bien géré cette douleur » jusqu’en janvier et une infection par le coronavirus, Kevin Mayer a assuré avoir « de plus en plus des restes de douleurs » après ses récentes compétitions.

Mayer : « Je n'ai aucun regret »

Le décathlonien a assuré que sa participation au concours du saut en hauteur lors du meeting de Val-de-Reuil à la mi-février a aggravé ses douleurs, qui l’ont handicapé lors des récents championnats de France. Présent à Rouen ce samedi pour le Perche Elite Tour, Kevin Mayer a confié avoir eu « du mal à marcher entre les essais ». « A un moment donné, il faut être raisonnable, c'est la saison hivernale, c'est seulement pour le plaisir, donc je n'ai aucun regret, a confié le Francilien face à la presse. Juste une frustration énorme, parce que j'avais fait tous les réglages pour être bien à Belgrade. Mais il faut vivre avec la frustration, ça fait partie du décathlon. » Désormais, le programme de Kevin Mayer sera une période de rééducation afin de préparer dans les meilleures conditions la saison estivale, marquée par les championnats du monde à Eugene en juillet prochain. « C'est frustrant de ne pas avoir la récompense finale des championnats du monde, mais ces championnats ont moins d'importance pour tout le monde et je ne veux pas risquer ma saison estivale », a-t-il conclu.