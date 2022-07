Championnats d’Europe : Une première sélection de 42 Bleus

Dix médailles en 2018





Femmes

200 m : Shana Grebo

800 m : Rénelle Lamote

10 000 m : Mekdes Woldu

Marathon : Mélody Julien

100 m haies : Laeticia Bapté, Cyréna Samba-Mayela

400 m haies : Camille Seri

3 000 m steeple : Alice Finot

Perche : Ninon Chapelle, Margot Chevrier

Disque : Mélina Robert-Michon

Marteau : Alexandra Tavernier











Hommes

100 m : Mouhamadou Fall

200 m : Mouhamadou Fall, Meba-Mickaël Zeze

800 m : Pierre-Ambroise Bosse, Benjamin Robert, Gabriel Tual

5 000 m : Hugo Hay

10 000 m : Morhad Amdouni, Jimmy Gressier

Marathon : Benjamin Choquert, Yohan Durand, Michael Gras, Nicolas Navarro

110 m haies : Just Kwaou-Mathey, Pascal Martinot-Lagarde, Sasha Zhoya

400 m haies : Wilfried Happio

3 000 m Steeple : Mehdi Belhadj

Perche : Thibaut Collet, Renaud Lavillenie, Valentin Lavillenie

Longueur : Jules Pommery

Triple saut : Benjamin Compaoré, Enzo Hodebar, Jean-Marc Pontvianne

Disque : Lolassonn Djouhan

Marteau : Quentin Bigot, Yann Chaussinand

Décathlon : Kevin Mayer

20 km marche : Kévin Campion

35 km marche : Aurélien Quinion







Pandémie de coronavirus oblige, le calendrier du sport mondial a été chamboulé depuis plus de deux ans, et comme en natation, il y a aura à la fois des championnats du monde et d’Europe cet été en athlétisme. Si les meilleurs athlètes français ont déjà les yeux rivés vers Eugene, dans l’Oregon (Etats-Unis), où se dérouleront les Mondiaux à partir du 15 juillet, cela ne les empêche pas d’avoir dans un coin de leur tête les championnats d’Europe, qui auront lieu à Munich du 15 au 21 août. Ce lundi, la Fédération française d’athlétisme a dévoilé une première liste de 42 athlètes retenus pour cet Euro.Tous les grands noms de l'athlétisme français, de Kevin Mayer à Renaud Lavillenie, en passant par Mélina Robert-Michon, Cyréna Samba-Mayela, Pierre-Ambroise Bosse (sous réserve qu'il soit guéri de sa blessure aux ischio-jambiers) ou Pascal Martinot-Lagarde seront présents en Bavière. Pour rappel, lors des derniers championnats d'Europe, en 2018 à Berlin, la France avait gagné 10 médailles,