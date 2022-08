Championnats d'Europe : Samba-Mayela seulement septième du 100 mètres haies

Déception pour Cyréna Samba-Mayela. Ce dimanche, lors des championnats d'Europe d'athlétisme, qui se déroulent du côté de Munich en Allemagne, la Française, championne du monde en titre du 60 mètres haies en salle, a terminé seulement septième à l'occasion de la finale du 100 mètres haies. Le titre continental a été remporté par la hurdleuse polonaise Pia Skrzyszowska, âgée aujourd'hui de seulement 21 ans et qui remporte son tout premier titre lors d'un grand championnat, dans la catégorie seniors, grâce à un temps de 12'53. Soit à seulement deux petits centièmes de son record personnel. Le podium du jour, dans cette finale du 100 mètres haies, a été complété par la Hongroise Luca Kozak, qui signe un temps de 12'69, ainsi que par la Suissesse Ditaji Kambundji, dans un temps de 12'74.

Samba-Mayela a fait mieux en demies

De son côté, Samba-Mayela n'a pas pu faire mieux que 13'05. Bien loin de sa très bonne performance réalisée à l'occasion des demi-finales, qui s'étaient courues un petit peu plus tôt lors de cette même soirée de ce dimanche, et où la principale intéressée avait alors signé un temps de 12'82. Soit tout proche de son meilleur temps réalisé en carrière, à savoir 12'73. Dans cette finale, la Britannique Cindy Sember, cinquième à l'occasion des derniers championnats du monde qui se sont déroulées du côté d'Eugene et qui était la grande favorite de cette course, après avoir réalisé le meilleur temps lors des demi-finales, a finalement terminé à la toute dernière place, dans un temps de 13'16, après avoir heurté une haie, en tout début de course.