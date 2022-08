Championnats d'Europe : Robert termine cinquième du 800 mètres

Il n'y a pas eu de miracle. Ce dimanche, à l'occasion des championnats d'Europe d'athlétisme, qui se déroulent actuellement du côté de Munich en Allemagne, le Français Benjamin Robert a terminé à la cinquième place de la finale du 800 mètres, dans un temps de 1'45"42. Il s'agissait de la toute première finale du principal intéressé lors d'un grand championnat. Le Français se trouvait alors à l'arrière du groupe, lors du début des 100 derniers mètres, lui qui avait, tout simplement, le meilleur temps de l'ensemble des engagés. Finalement, le coureur était donc bien trop loin pour parvenir à remonter suffisamment, dans l'optique d'accrocher un podium. Ce fameux podium est finalement occupé par l'Espagnol Mariano Garcia, qui décroche le graal, dans un temps de 1'44"85. Ce dernier a fait mieux, mais de justesse, que le Britannique Jake Wightman, qui n'est autre que le champion du monde sur la distance du 1 500 mètres et qui signe un temps de 1'44"91.

"Un podium c'était vraiment dur"

Enfin, quant à la médaille de bronze, elle revient à l'Irlandais Mark English, qui a signé un temps de 1'45"19. Quant au contingent français, il n'était pas complété par Gabriel Tual, qui n'avait auparavant pas réussi à se qualifier pour cette fameuse finale, lui qui a pourtant été finaliste mondial mais également olympique. De passage en zone mixte, et dans des propos rapportés par l'AFP, le Toulousain Benjamin Robert, aujourd'hui âgé de 24 ans, a ainsi notamment déclaré : "Un podium c'était vraiment dur. Je suis quand même content je fais une finale, ma première chez les grands, mais en tant que compétiteur je ne peux pas être satisfait, je veux plus, je veux des médailles. Je vais travailler plus dur, mettre des choses en place l'année prochaine (ndlr : notamment sur la préparation mentale). C'est ça le haut niveau, il faut évoluer, grandir, mûrir. Je pense que je suis sur la bonne voie pour Paris. Il va falloir être encore plus pro, plus fort partout."