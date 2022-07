Championnats d’Europe : Mayer pas sûr d’y être

Le prochain Euro... après les JO

L’équipe de France d’athlétisme pourra-t-elle compter sur son meilleur représentant lors des championnats d’Europe de Munich, qui se tiendront du 15 au 21 août ? Rien n’est encore certain… Kevin Mayer, sacré champion du monde du décathlon ce dimanche à Eugene, n’est pas sûr de faire le déplacement en Allemagne, en raison d’un problème de timing. En effet, le champion de 30 ans n’est pas habitué à faire beaucoup de décathlons en dehors des gros championnats, et celui de Eugene était d’ailleurs son premier depuis celui des JO de Tokyo. Or, participer aux championnats d’Europe lui imposerait de faire deux décathlons en un peu plus de trois semaines.Touché au tendon d’Achille durant l’hiver, Kevin Mayer prendra-t-il le risque d’enchaîner ?Son entraîneur Alexander Bonacoris affirme dans L’Equipe que c’est le double champion qui décidera. « On en a parlé entre nous avant le déca, pendant, pas encore après. Ce n’est pas inenvisageable. Il faut voir dans quel état physique il ressort du déca. L’objectif n°1 c’était d’arriver ici (à Eugene, ndlr) sans blessure inquiétante et d’en repartir sans rien aggraver, ce qu’il a fait a priori. Munich, c’est lui qui décidera. On en discutera, ce n’est pas omis. »En 2012, il avait fait zéro à la longueur et avait abandonné, en 2014 il avait décroché la médaille d’argent derrière le Biélorusse Andrei Krauchanka en battant son record personnel, et en 2018 il avait de nouveau fait zéro à la longueur et abandonné. Les « Europe » de Munich sont donc une belle occasion de décrocher enfin la médaille d’or, lui qui a une belle marge sur les autres Européens. Dimanche dans l’Oregon, le deuxième Européen, l’Allemand Niklas Kaul, a fini sixième, et le troisième, l’Estonien Maicel Uibo, a fini septième. L’année prochaine, ce seront de nouveau des Mondiaux qui seront au programme, à Budapest, alors que le prochain Euro aura lieu en 2024 à Rome après les Jeux Olympiques de Paris, l’immense objectif de sa carrière.