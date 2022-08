Tremblement de terre sur Munich et l'équipe de France au premier jour des Championnats d'Europe d'athlétisme, ce lundi à Munich. Kevin Mayer (30 ans) s'était dit "sur un nuage" après son deuxième titre de champion du monde de décathlon, obtenu le mois dernier à Eugene (Oregon). Il en est redescendu très violemment et très vite. Touché à une cuisse lors du 100m, le seul Français à être rentré de ces Mondiaux américain avec une médaille, de surcroît dans le plus beau des métaux - a en effet été contraint d'entrée à l'abandon en Bavière. Mayer a ressenti une douleur au niveau de la cuisse droite en pleine course alors qu'il n'avait pas encore atteint la demi-course. Notre sauveur d'Eugene a franchi la ligne (avec un temps de 11”67 à l'arrivée), mais il a annoncé dans la foulée qu'il n'avait d'autre choix que de se retirer de ce décathlon des Championnats d'Europe dès la première épreuve alors que l'athlète titré à deux reprises au niveau continental en salle espérait enfin décrocher son premier titre de champion d'Europe en plein air.

Mayer : "C'est dur"

Au passage, le recordman du monde de la spécialité n'a pas caché qu'il avait pris la direction de Munich sans savoir réellement s'il avait récupéré des Mondiaux et s'il pourrait pleinement défendre ses chances en Bavière, d'autant qu'il traînait une blessure au grand adducteur depuis le mois de mai (et qui s'était réveillée après Eugene). Malheureusement, il a très vite eu la réponse. "J'ai fait un décathlon il y a trois semaines, j'ai tout fait pour être compétitif ici. Mais je me suis arrêté avant de me blesser vraiment plus gravement. C'est dur de s'arrêter dans un stade comme ça...", déplorait Mayer à chaud au micro du speaker du stade olympique, avant de tourner définitivement et d'entrée le dos à ces Championnats d'Europe, que l'immense favori du concours et principale chance de médaille de nouveau côté français quitte d'entrée. Cruel.