Championnats d'Europe : Le relais 4x100 mètres hommes en argent

Dernière médaille pour l'équipe de France. Ce dimanche, à l'occasion des championnats d'Europe d'athlétisme, qui se déroulent actuellement du côté de Munich en Allemagne au stade olympique, le relais 4x100 mètres messieurs a décroché la médaille d'argent. Ce quatuor tricolore était alors composé de Méba-Mickaël Zeze, Pablo Mateo, Ryan Zeze ainsi que de Jimmy Vicaut, chargé de jouer le rôle de tout dernier relayeur. A l'arrivée, les Tricolores ont alors signé un temps de 37'94, pour seulement échouer derrière la Grande-Bretagne, qui décroche le titre continental de la spécialité après ce tour de piste, dans un temps de 37'67. Tandis que le podium est complété par la Pologne, qui décroche donc la médaille de bronze dans un temps de 38'15.

La France terminer 22eme au classement des nations

Il s'agit de la neuvième et dernière médaille de l'équipe de France d'athlétisme à l'occasion de cette prestigieuse compétition continentale. Toutefois, les Bleus ne rapportent aucun titre, puisque leur bilan fait état de quatre médailles d'argent ainsi que cinq en bronze. Il faut remonter à quarante ans, soit en 1982, pour voir trace d'un tel bilan, pour une équipe de France qui doit se contenter de la 22eme place finale au niveau du classement des nations. A noter qu'à l'occasion de la toute dernière course de la soirée et même de cette prestigieuse compétition, à savoir le relais 4x100 mètres dames, l'équipe de France s'est ratée dès le premier passage de témoin entre Floriane Gnafoua et Gémima Joseph. Dans une incroyable ambiance, cette course a été glanée par l'équipe d'Allemagne, dans un temps de 42'34. Quant au podium, il a été complété par la Pologne ainsi que par l'Italie.