Championnats d'Europe : Lamote décroche l'argent

🥈 𝗩𝗜𝗖𝗘-𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘 𝗗'𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 !

🇫🇷 Rénelle Lamote prend la 2e place de la finale du 800 m en 1'59''49 et décroche la médaille d'argent !



🤩 Sa troisième consécutive après Amsterdam et Berlin !



👏 Sixième médaille pour la France à #Munich2022 ! pic.twitter.com/bEKcKOmU43



— FFAthlétisme (@FFAthletisme) August 20, 2022

La délégation tricolore possédait une grande chance de médaille ce samedi aux Championnats d'Europe d'athlétisme de Munich avec Renelle Lamote. Aux alentours de 20h15, la spécialiste du 800m a fait honneur à son rang sur la piste de l'Olympiastadion. Bien placée en 3eme position de cette finale, la Française a placé une accélération pour rester dans la foulée de l'Allemande Christina Hering à un tour du finish. Dans la ligne droite opposée, la pensionnaire du Racing Multi Athlon ne s'est pas affolée lorsque la grande favorite, la Britannique Keely Hodgkinson, a doublé tout le monde pour lancer de loin la bagarre.Une stratégie payante pour ne pas cramer toute son énergie. Dans les derniers hectomètres, elle a réussi à passer devant la Britannique Alexandra Bell et par la même occasion résister aux retours de la Polonaise Anna Wielgosz et de la Suissesse Lore Hoffmann pour décrocher une belle médaille d'argent derrière Keely Hodgkinson. La 3eme récompense consécutive du même métal aux Championnats d'Europe pour Renelle Lamote après celles de 2016 à Amsterdam et de 2018 à Berlin. En 2019, l'athlète tricolore avait également pris la 2eme place aux Championnats continentaux en salle de Glasgow.