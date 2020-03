Championnats d'Europe en salle : Ndama décroche le bronze sur le pentathlon et égale le record de France

Première journée des championnats d'Europe en salle d'athlétisme à Glasgow (Ecosse) et déjà une première médaille pour l'équipe de France. En effet, ce vendredi, Solène Ndama a décroché le bronze sur le pentathlon, égalant du même coup le record de France de la spécialité, avec 4723 points, d'Antoinette Nana Djimou réalisé en 2011 lors des Championnats d'Europe de Bercy. Devant elle, Katarina Johnson-Thompson était intouchable et c'est fort logiquement que l'athlète a remporté le titre continental, avec 4983 points. Deuxième, la Britannique Niamh Emerson (4731 points) n'était pas si loin de la Française. De son côté, brandissant fièrement le drapeau tricolore, Ndama pouvait légitimement avoir le sourire. Deuxième après les trois premières épreuves, la native de Bordeaux avait notamment signé son record à la hauteur (8‘’09 sur 60m haies, 1,78m à la hauteur, 14,23m au poids). Pourtant, après la longueur (6,21m), la Girondine s'est alors retrouvée quatrième, avec un total de 18 unités de retard sur la médaille d'argent.

La Britannique Laura Muir a brillé devant son public

Finalement, le 800m a fait la différence et la jeune femme, âgée de seulement 20 ans, décroche là sa première médaille internationale chez les seniors. Au bout de l'effort, la jeune Tricolore a conclu par un 800m de haute facture, signant du même coup son record personnel sur la distance. Partie prudemment, Solène Ndama a finalement fini 4eme de la distance, signant un temps de 2'11‘’92, mais reléguant ses concurrentes pour le podium (Emerson, Dadic et Ikauniece) derrière elle. Dans les deux autres finales de la soirée, le Polonais Michal Haratyk (21,65m) a remporté le titre du poids, devant l'Allemand David Storl (21,54m) et le Tchèque Tomas Stanek (21,25m). Quant au 3000m, il a été remporté par la Britannique Laura Muir, en 8'30‘’61, devant l'Allemande Konstanze Klosterhalfen (8'34‘’06) et sa compatriote Melissa Courtney (8'38‘’22). Dans cette course, la Française Ophélie Claude-Boxberger a fini 15eme (9'19‘’55).

Aucun Français ne disputera la finale de la perche

Plus tôt, Fabrisio Saidy (19 ans), entraîné par Marc Vecchio à l'INSEP et pour sa première sélection chez les seniors, a validé son ticket pour la finale du 400m, grâce à sa troisième place en demi-finale, en 47‘’07, ce qui lui a permis d'être le troisième athlète repêché au temps. Chez les dames, c'est déjà terminé pour Agnès Raharolahy, Déborah Sananes et Amandine Brossier, éliminées en demi-finales. C'est également le cas des perchistes français, Axel Chapelle (5,50m), présent en finale des quatre derniers grands championnats internationaux, et Alioune Sene (5,35m), qui, en l'absence de leur leader Renaud Lavillenie, actuellement blessé mais quadruple champion d'Europe, n'ont pas passé les qualifications. En revanche, les triple sauteurs Yoann Rapinier (7eme des qualifications avec 16,55m) et Kevin Luron (5eme avec 16,65m) verront bien la finale. Quant à Aymeric Lusine, il s'est aisément qualifié pour les demi-finales du 800m en prenant la 2eme place de sa série, en 1'49‘’62.