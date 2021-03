Championnats d’Europe en salle : Matinée à oublier pour les Bleus

🏟 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁𝘀 𝗱'𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 𝗲𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 #Torun2021 🇵🇱

🇫🇷 Melvin Raffin doit se contenter d'un meilleur essai à 15,29 m en qualifications du triple saut. Performance insuffisante pour accéder à la finale.



🇫🇷 Celia Perron a franchi 1,71 m à la hauteur du pentathlon et terminera à la 11e place du concours.



👉 Prochaine épreuve : Lancer du poids à 13h05



Perron dernière du pentathlon

Débutés jeudi soir à Torun en Pologne, les championnats d’Europe d’athlétisme en salle se sont poursuivis ce vendredi matin, avec de nouvelles séries. Et cela s’est mal passé pour, bien loin des 17,03m du Portugais Pedro Pichardo. Mauvaise nouvelle également sur 400m, où Thomas Jordier a été disqualifié en raison d'un appui sur la ligne intérieure avant le rabattage, pendant que le Néerlandais Tony Van Diepen signait le meilleur temps, en 46’’54.Sur le pentathlon, Célia Perron occupe la dernière place après trois épreuves, après avoir terminé onzième du 60m haies (8’’57), onzième du lancer du poids (11,73m) et dixième du saut en hauteur (1,71m).Troisième de sa série en 53’23, Amandine Brossier n’est quant à elle pas parvenue à se qualifier pour les demi-finales du 400m, où l’Irlandais Phil Healy a brillé, avec un joli 52’’00. Vendredi soir, en plus de l'heptathlon, cinq finales sont au programme, mais avec seulement une Française : Alice Finot (30 ans), sur 300m