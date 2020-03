Championnats d'Europe en salle : La sélection française dévoilée

Deux jours après la fin des championnats de France de Miramas, la sélection tricolore a été annoncé ! Ils seront 47 à défendre les couleurs de la France du 1er au 3 mars à l'occasion des championnats d'Europe en salle de Glasgow. Cette année, la sélection s'est faite différemment des autres années, puisque la priorité a été donnée aux athlètes sacrés champions de France à condition qu'ils aient réussi les minimas imposés par l'Association européen d'athlétisme (les critères de sélections étaient ensuite la place obtenue aux championnats de France, les performances réussies lors des championnats d'Europe 2018 de Berlin ou encore les résultats obtenus lors de confrontations directes entre sélectionnables).

Martinot-Lagarde et Lesueur-Aymonin seront là

Dans cette liste, on retrouve quelques valeurs sûres, comme le champion d'Europe 2018 du 110m haies et champion d'Europe en salle 2015 du 60m haies Pascal Martinot-Lagarde, le champion d'Europe 2014 du 3000m steeple Yoann Kowal, la vice-championne d'Europe 2016 et 2018 du 800m Rénelle Lamote ou la championne du monde en salle de la longueur 2014 Eloyse Lesueur-Aymonin. Le recordman du monde du saut à la perche, Renaud Lavillenie, est dans la liste des sélectionnés pour le moment, mais sa participation reste soumise à condition car il est blessé aux ischio-jambiers. Lors du dernier Euro en salle, à Belgrade en 2017, la France était revenue avec trois médailles, grâce à Kevin Mayer (or sur l'heptathlon, absent cette année), Floria Guei (or sur 400m, actuellement enceinte) et Pascal Martinot-Lagarde (argent sur 60m haies). Fera-t-elle mieux à Glasgow ?



Hommes : Amaury Golitin (60m), Marvin Rene (60m), Fabrisio Saidy (400m), Nasredine Khatir (800m), Aymeric Lusine (800m), Medhi Belhadj (1500m), Samir Dahmani (1500m), Simon Denissel (1500m), Djilali Bedrani (3000m), Jimmy Gressier (3000m), Yoann Kowal (3000m), Wilhem Belocian (60m haies), Aurel Manga (60m haies), Pascal Martinot-Lagarde (60m haies), Axel Chapelle (perche), Alioune Sene (perche), Jean-Pierre Bertrand (longueur), Kevin Luron (triple saut), Yoann Rapinier (triple saut), Basile Rolnin (heptathlon), Mame-Ibra Anne (4x400m), Victor Coroller (4x400m), Nicolas Courbière (4x400m), Thomas Jordier (4x400m), Lidji Mbaye (4x400m), Fabrisio Saidy (4x400m).

Sous réserve : Renaud Lavillenie (perche)



Femmes : Nasrane Bacar (60m), Orlann Ombissa-Dzangue (60m), Carolle Zahi (60m), Amandine Brossier (400m), Agnès Raharolahy (400m), Deborah Sananes (400m), Rénelle Lamote (800m), Charlotte Pizzo (800m), Ophélie Claude-Boxberger (3000m), Sacha Alessandrini (60m haies), Solène Ndama (60m ahies), Awa Sene (60m), Prsica Duvernay (hauteur), Ninon Guillon-Romarin (perche), Eloyse Lesueur-Aymonin (longueur), Jeanine Assani Issouf (triple saut), Rouguy Diallo (triple saut), Solène Ndama (pentathlon), Kalyl Amaro (4x400m), Louise-Anne Bertheau (4x400m), Nina Brino (4x400m), Amandine Brossier (4x400m), Kellya Pauline (4x400m), Agnès Raharolahy (4x400m), Deborah Sananes (4x400m)