Championnats d’Europe en salle : 25 athlètes sélectionnés pour aller à Torun

🇫🇷 Découvrez la sélection française pour les Championnats d'Europe en salle d'athlétisme, qui auront lieu à #Torun2021 (Pologne) du 4 au 7 mars.

📝 Cette liste pourra être éventuellement complétée, suite aux invitations délivrées par @EuroAthletics.



👉 https://t.co/P36WwLguiX pic.twitter.com/M5sNaUyM6L



— FFA (@FFAthletisme) February 25, 2021

La Fédération Européenne pourrait repêcher des athlètes

La sélection française pour les championnats d’Europe en salle

Une équipe resserrée et ambitieuse verra Torun. A un peu plus d’une semaine du début des championnats d’Europe en salle, la Fédération Française d’athlétisme a levé le voile sur sa sélection qui, pour le moment, compte 25 membres, avec des choix qui ont dû être fait dans certaines disciplines. Comme il l’avait récemment annoncé, Kevin Mayer sera bien au rendez-vous et sera le seul Tricolore engagé sur l’heptathlon. En l’absence de Pascal Martinot-Lagarde, qui a mis un terme à sa saison en salle en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Wilhelm Belocian et Aurel Manga seront alignés sur le 60m haies. Auteur de son meilleur temps de la saison sur 800m ce mercredi à Madrid, Pierre-Ambroise Bosse ne manquera pas l’événement et accompagnera Nasredine Khatir et Benjamin sur la distance. Alors que la FFA a souhaité une sélection « ayant une réelle possibilité de figurer dans les huit premiers de l'épreuve dans laquelle ils sont engagés », elle s’est tenue aux athlètes qui ont réalisé les minima mais, concernant les longues distances, il a fallu trancher.En effet, alors que la France n’a que trois quotas sur le 1 500m et le 3 000m, les dirigeants de la FFA ont dû faire des choix. Concernant la plus petite des deux distances, le classement des récents championnats de France a fait foi avec Azzedine Habz, Baptiste Mischler et Simon Denissel qui ont été sélectionnés après avoir terminé derrière Djilali Bedrani à Miramas. Ce dernier, selon sa volonté, sera aligné sur le 3000m avec Jimmy Gressier, meilleur performeur français de l’année, et Hugo Hay. Champion de France à la perche, Valentin Lavillenie fera le déplacement avec son frère Renaud et Ethan Cormont quand Mouhamadou Fall et Amaury Golitin représenteront la France sur le 60m. Concernant l’équipe de France féminine, seules six représentantes tricolores ont obtenu leurs billets avec Orlann Ombizza-Dzangue et Carolle Zahi sur 60m, Amandine Brossier sur 400m, Alice Finot sur 3000m ainsi que le duo composé de Laëticia Bapte et Cyrena Samba-Mayela pour le 60m haies. Une sélection qui pourrait prochainement être renforcée par les invitations distribuées par la Fédération Européenne d’athlétisme, avec notamment Rouguy Diallo, détentrice de la septième performance continentale au triple saut, qui est sur les rangs.A Torun (Pologne) du 5 au 7 mars 2021Mouhamadou Fall, Amaury GolitinThomas JordierPierre-Ambroise Bosse, Nasredine Khatir, Benjamin RobertSimon Denissel, Azzedine Habz, Baptiste MischlerDjilali Bedrani, Jimmy Gressier, Hugo HayWilhem Belocian, Aurel MangaEthan Cormont, Renaud Lavillenie, Valentin LavillenieMelvin RaffinKévin MayerOrlann Ombissa-Dzangue, Carolle ZahiAmandine BrossierAlice FinotLaeticia Bapté, Cyréna Samba-Mayela