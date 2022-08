Championnats d'Europe : Duplantis sans rival

🐐 🐐 🐐

Le concours du saut à la perche des Championnats d'Europe a connu son dénouement ce samedi à l'Olympiastadion. Sans réelle surprise, Armand Duplantis a survolé cette finale au cours de laquelle aucun concurrent n'a été en mesure de l'inquiéter. D'une aisance déconcertante, "Mondo" a franchi successivement les barres à 5m65, 5m85 et 5m90, à chaque fois à sa première tentative. Vu le manque d'adversité, cette marque lui octroyait déjà une médaille. A l'instar du Norvégien Paul Haugen Lillefosse, médaillé de bronze, au bénéfice de son saut réussi du premier coup à 5m75. Et même si la compétition était dénuée de tout suspense, l'Allemand Lita Baehre a tenté les 5m95 pour essayer de chatouiller le champion du monde. En vain. Devant son public Lita Baehre a toutefois achevé cette finale en seconde position.Seul au monde, Armand Duplantis a assuré sa médaille d'or avec une barre à 5m95 franchie à son premier essai. Ensuite, il a poursuivi son concours juste pour battre le record des Championnats d'Europe avec une nouvelle marque de référence établie sur le plan continental à 6m06. Pour rappel, c'est lui qui détenait déjà le record de la compétition avec 6m05 sautés à Berlin en 2018. C'est aussi lui qui a repoussé son précédent record du monde à 6m21 le mois dernier lors de son premier sacre mondial à Eugene. Le Suédois est tout simplement dans la forme de sa vie. Le successeur de Renaud Lavillenie n'en demeure pas moins admiratif du Français qu'il a applaudi à chacune de ses tentatives ce samedi. L'ancien recordman du monde a échoué à 5m85, à l'instar de l'autre Tricolore engagé dans cette finale du saut à la perche: Thibaut Collet. Ils se classent respectivement 7eme et 5eme du concours.