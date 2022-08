Championnats d'Europe : Amdouni forfait ?

Morhad Amdouni pourrait ne pas aller du côté de Munich en Allemagne, et ainsi déclarer forfait pour les championnats d'Europe d'athlétisme. C'est ce qu'affirme L'Equipe. En effet, le quotidien sportif français croit savoir que l'athlète est trop juste pour ce nouveau grand rendez-vous et pour prendre part à l'épreuve du 10 000 mètres. Le Français a notamment remporté le titre continental lors de l'édition 2018 de cette même grande compétition, sur la distance du 10 000 mètres. En raison d'une blessure au niveau de son pied gauche, et plus précisément d'une inflammation du tibiale postérieure de la cheville, le recordman de France du marathon était déjà forfait à l'occasion du marathon des championnats du monde d'athlétisme, qui se sont déroulés du côté d'Eugene dans l'Etat de l'Oregon aux Etats-Unis.

La liste de sélectionnés connue ce mardi

C'est ce mardi 2 août que la Fédération française d'athlétisme (FFA) doit alors rendre publique sa liste de sélectionnés dans l'optique de ce ces fameux championnats d'Europe de Munich en Allemagne, qui auront lieu entre les lundi 15 et dimanche 21 août prochains. Une liste où Amdouni ne sera donc pas présent, toujours selon L'Equipe, même s'il avait donc, dans un premier temps, été sélectionné par l'instance nationale, qui avait donné une première liste pour ce grand rendez-vous. Mais si Amdouni va donc déclarer forfait, ce n'est pas pour la même blessure qui l'avait déjà tenu éloigné des Mondiaux. En effet, L'Equipe indique qu'une IRM a montré que sa blessure se résorbait. "Il n'allait pas aller là-bas pour faire de la figuration. En plus, il a chopé la crève récemment (négatif au Covid). Il se reconstruit en partant de zéro", selon Jean-Claude Vollmer, son entraîneur, dans des propos rapportés par le quotidien sportif français. Amdouni pourrait donc effectuer son grand retour à la compétition à l'occasion de cet automne, pour prendre alors part à des courses qui se dérouleront sur route.