Championnats de France : Record de France pour Beretta, cinquième titre pour Lamote

Hugo Tavernier se fait un prénom

Rénelle Lamote est championne de France du 800m ! Une course parfaite en 2:00:35, son cinquième titre national

La troisième et dernière journée des championnats de France d’athlétisme à Angers a débuté fort, avec un record de France sur le 10km marche féminin, une distance non olympique. La Vosgiennes’est imposée en 44’44’’78, effaçant des tablettes pour près de onze secondes Fatiha Ouali, qui détenait le record depuis vingt ans. Beretta a devancé Pauline Stey, qui s’est offert le record de France Espoirs en 45’03’’76, et Eloïse Terrec (45’29’’48). Sur la même distance, mais chez les hommes, c’estqui a été sacré, signant son record personnel et la meilleure performance française de l’année en 39’31’’61, devant Kevin Campion (39’40’’70, record de sa saison), qui participera aux JO sur 20km, et Aurélien Quinion (40’57’’03, record personnel).Au lancer du marteau,, petit frère d’Alexandra, la médaillée de bronze mondiale 2015, s’est fait un prénom en devenant champion de France en battant son record personnel (72,80m), à 22 ans. L’athlète d’Annecy, qui a bénéficié du forfait de Quentin Bigot, blessé au dos mais déjà qualifié pour les JO, a devancé Yann Chaussinand (72,58m) et Jean-Baptiste Bruxelle (70,33m). Sur 400m, le titre est revenu à, en 45’’99, qui s’est imposé face à Muhammad Abdali Kounta (46’’05, record personnel) et Mame-Ibra Anne (46’’27, record de sa saison).a été sacré champion de France du 1500m en 3’42’’57, devant Alexis Miellet (3’43’’06) et Azeddine Habz (3’43’’25).Du côté des filles,a été sacrée au triple saut, avec un bond à 13,71m qui lui permet de battre son record personnel. Jeanine Assani Issouf (13,66m) et Ilionis Guillaume (13,31m) complètent le podium. Déjà qualifiée pour Tokyo,s’est offert un cinquième titre de championne de France du 800m, en s’imposant en 2’00’’35, devant Charlotte Pizzo (2’01’’40) et Meriem Sahnoune (2’01’’75, record personnel). Sur 400m haies,a battu son record personnel, en 56’’84 et signé la meilleure performance française de l’année, et a devancé Camille Seri (57’’14) et Agnes Raharolahy (57’’16), qui ont battu également leur record.a quant à elle remporté la médaille d’or au lancer du poids, grâce à un jet à 16,28m, son record personnel et meilleure performance française de l’année. Caroline Metayer (15,68m) et Nadège Mendy (15,01m) suivent au classement, après avoir battu leur record de la saison. A la hauteur, c’estqui a triomphé, grâce à un saut à 1,91m, son record personnel et meilleure performance française de la saison. Solène Gicquel (1,89m, record personnel) et Juliette Perez (1,82m) ont décroché l’argent et le bronze. Aucun(e) athlète n'a pour le moment décroché son billet pour Tokyo lors de cette troisième journée., d’ores et déjà qualifiée pour les JO, a remporté le titre national sur 100m haies en 12’’80 (meilleure performance française de la saison), devant Laura Valette (12’’59) et Fanny Quenot (12’’97, record de sa saison).Plus d'infos à venir...